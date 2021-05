STVV reageert verrast op overstap Peter Maes naar Beerschot

De aanstelling van Peter Maes als trainer van Beerschot verraste ook STVV, de tot donderdagochtend nog huidige club van de coach.

LEES OOK. Beerschot kiest voor Peter Maes als nieuwe trainer: “Ik wil dominant voetballen”

“Het is met grote verbazing dat de Club vanochtend het ontslag van coach Peter Maes en zijn assistenten Davy Heymans en Stefan Winters vernam”, staat te lezen in een brief aan de supporters. “Peter Maes en zijn staf vervoegden geel-blauw op 7 december 2020 met de uitdaging om de Club in 1A te houden, waarin zij met glans slaagde. De club eindigde op een 15de plaats in het klassement. Er werd een verlengingsclausule aan het contract toegevoegd indien hij erin zou slagen de Club in Divisie 1A te houden. Het nieuwe contract werd getekend en verbond de coach tot 2023 aan de club. De voorbereidingen voor het seizoen 2021-2022 waren in volle gang.”

Begrip

Peter Maes en zijn assistenten kwamen donderdag echter tot een overeenkomst met K. Beerschot VA. “STVV heeft er alles aan gedaan om Peter Maes aan boord te houden en zal erop toezien dat de belangen van de club en de club zelf altijd beschermd worden. Om die reden zijn wij als club zeer teleurgesteld over deze beslissing. Wij begrijpen echter dat dit elke voetbalclub kan overkomen. Daarom willen we nogmaals onze dank uitspreken aan coach Maes voor al zijn werk en professionaliteit. De club wenst hem veel succes in zijn nieuwe functie.”

Het nieuws weerhoudt de club niet om over te gaan tot actie. “De sportieve cel is hard aan het werk om een nieuwe coach te vinden die zal voldoen aan de verwachtingen van het management en alle geel-blauwe harten.”