Hoe een jonge journalist de biecht van Diana forceerde: leugens en doofpotoperatie blootgelegd na onderzoek BBC-programma

In 1995 zond het BBC-programma ‘Panorama’ een spraakmakend interview met Lady Di uit. Daarin sprak ze de historische woorden: “we waren met drie in dit huwelijk”. 20 miljoen kijkers, en journalist Martin Bashir werd wereldberoemd. Het verwoestte volgens intimi het leven van Lady Di. Achteraf rezen heel wat vragen. Hoe had die jonge journalist zonder netwerk de prinses kunnen overtuigen tot de publieke biecht? Ruim een kwart eeuw later is er een antwoord. En het is allesbehalve fraai.