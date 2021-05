Defensieminister Dedonder belooft harde aanpak van extreemrechtse militairen: “Toegangsverbod, schorsing of ontslag”

Defensieminister Ludivine Dedonder (PS) heeft in de Kamer harde acties aangekondigd tegen extreemrechtse militairen in het leger. Volgens de veiligheidsdiensten zijn het er een dertigtal. “Er is geen plaats meer voor extremisten en fascisten”. De minister kondigde aan dat ze een toegangsverbod riskeren, een schorsing, of zelfs ontslag.

Dedonder erkende in het parlement dat Jürgen Conings al sinds 2019 gevolgd werd door ADIV, de veiligheidsdienst van het leger, omdat hij contacten had in het extreemrechtse milieu. Hij werd betrapt op racistische uitspraken op Facebook, en de Generale Staf legde daarover een klacht neer tegen de korporaal. Die klacht werd geseponeerd door het parket. Conings kreeg daarop vier dagen arrest in het leger.

In juni 2020 werd hij uiteindelijk weggehaald bij de Militaire Politie, en werd hij overgeplaatst naar de dienst die buitenlandse zendingen moest voorbereiden. Daar had hij toegang tot wapens.

“Hij werd dus gevolgd, en er werd een diepgaand onderzoek gevoerd”, aldus de minister. “Maar we moeten vaststellen dat dit niet voldoende was.”

LEES OOK. “Iedereen wist dat hij gevaarlijk was. Toch had Jürgen Conings toegang tot raketwerpers.” (+)

Korporaal Jürgen Conings, die op het moment van het debat nog altijd spoorloos is Foto: rr

Dedonder: “Tot voor kort werd zijn gedrag niet als problematisch aanzien door zijn oversten. Het is onaanvaardbaar dat deze persoon toegang had tot wapens. Nadat zijn gedrag ontdekt werd, had hij geen toegang meer mogen hebben tot wapens en had hij strenger opgevolgd moeten worden.”

“Verbod, schorsing, ontslag”

“Ik ben vastbesloten om hard op te treden tegen militairen die zich racistisch, of seksistisch gedragen op sociale netwerken, die het uniform beschamen of het misbruiken”, kondigde Dedonder aan.

Volgens het ADIV zijn er een dertigtal militairen in het leger met problematische extreemrechtse sympathieën.

LEES OOK. Vriendin van gezochte militair Jürgen Conings getuigt: “Ik ben te laat, dacht ik” (+)

“Er is geen plaats binnen Defensie voor extremisten en fascisten. Op korte termijn zullen harde maatregelen worden genomen. Dat kan gaan van een toegangsverbod tot de kwartieren of de wapenkamers, over een schorsing, maar ook, in geval van gedrag dat onverenigbaar is met de militaire status, ontslag.”

Betere screening van rekruten

Daarnaast kondigde ze aan dat er harder zal toegekeken worden bij de aanwerving van militairen. “De huidige controles voldoen niet meer. Ik werk aan een wetswijziging om de regels over het screenen van militairen te veranderen. Die controle moet hun hele carrière volgehouden worden. We bestuderen of dit kan gekoppeld worden aan de toegang tot wapens en gevaarlijke materialen.”

“Ik wil ook niet dat het harde werk en de reputatie van de duizenden andere militairen teniet wordt gedaan door enkelingen die geen plaats hebben binnen Defensie."

LEES OOK. “Militairen hebben ‘license to kill’ in zoektocht naar Jürgen Conings”

Er loopt ook een onderzoek naar wat er misliep in het dossier van Conings. “Het Inspectoraat-Generaal is gestart met een onafhankelijk onderzoek. Dat onderzoek zal moeten uitwijzen of er lacunes in de huidige procedures zitten. Op zeer korte termijn heb ik aan de CHOD gevraagd de nodige maatregelen te nemen om de veiligheid en de veiligheidsprocessen aan te scherpen.”

“Geen plaats voor haatspraak”

“Wat we hier gezien hebben, dit kan niet”, zei ook premier Alexander De Croo (MR). Hij wees erop dat uit analyses van het OCAD blijkt dat het gevaar uit extreemrechtse hoek steeds groter lijkt te worden.

LEES OOK. “Waarom Defensie extremisten wel uit het leger wil, maar dat niet zomaar lukt” (+)

“Laat mij heel duidelijk zijn. Jihadisten, extreemrechts, extreemlinks, ze willen allemaal hun achterban radicaliseren door hun tegenstanders te ontmenselijken. Wie anders leeft of andere ideeën heeft, willen ze aan de kant schuiven, desnoods met geweld.”

“Maar in onze maatschappij is geen plaats voor haatspraak of ongebreideld racisme. Oproepen tot haat is onaanvaardbaar. Of het nu gaat om wetenschappers, virologen of politieke tegenstanders. Het is strafbaar per wet en we zullen het nooit aanvaarden. Er is geen plaats voor oproepen tot haat of racisme. Niet in de samenleving, noch bij de overheid, noch bij de veiligheidsdiensten. Zij moeten ons allen beschermen.”