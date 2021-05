CD&V stuurt Sabine de Bethune naar Grondwettelijk Hof en niet Joke Schauvliege

CD&V schuift senaatsfractieleider Sabine de Bethune naar voren als kandidaat-rechter voor het Grondwettelijk Hof. De Senaat moet daar vrijdag over stemmen.

De Vlaamse christendemocraten kiezen dus niet voor ex-minister Joke Schauvliege, die in de balans lag met de Bethune.

“CD&V heeft in onderling overleg met beide kandidaten beslist om Sabine de Bethune naar voor te schuiven als eerste kandidaat. Joke Schauvliege kreeg een stevig mandaat van de Oost-Vlaamse kiezer en zal, op vraag van de partij, ook in de toekomst een belangrijke rol blijven spelen. Ze zal haar rol als Vlaams volksvertegenwoordiger en als ondervoorzitter van het Vlaams parlement verderzetten”, klinkt het in een mededeling.

