RKC neemt afscheid van aanvoerder Tahiri, Lutonda blijft langer

RKC Waalwijk heeft donderdag meegedeeld volgend seizoen niet verder te gaan met onze landgenoot Anas Tahiri. De 25-jarige Brusselaar speelde sinds de zomer van 2018 voor de Eredivisie-club. Hij vertrekt transfervrij. De huurovereenkomst met Thierry Lutonda werd door het behoud in de Eredivisie automatisch omgezet in een contract tot medio 2024.

Anas Tahiri was de voorbije jaren een sterkhouder bij RKC en speelde in totaal 97 wedstrijden voor de club, waarin hij zes keer scoorde en tien assists gaf. Sinds dit seizoen was de middenvelder aanvoerder van de club.

De twintigjarige Lutonda werd dit seizoen nog gehuurd van Anderlecht. Door het behoud kreeg hij automatisch een driejarig contract. De vleugelverdediger speelde dit seizoen 22 officiële duels voor RKC.

RKC beëindigde de Eredivisie vorige week als vijftiende. De club telt met Ahmed Touba, Shawn Adewoye, Sebbe Augustijns, Lennerd Daneels en Cyril Ngonge nog enkele landgenoten in haar rangen.