Ophef door kussende en knuffelende politici in Nederlandse Tweede Kamer

Door de strijd tegen het coronavirus houden we anderhalve meter afstand en hebben we al meer dan een jaar niemand de hand geschud. Iemand begroeten of feliciteren met drie kussen behoort intussen tot een ver verleden en mondmaskers maken deel uit van het straatbeeld. Maar enkele leden van de partij Forum voor Democratie trokken zich woensdag in de Nederlandse Tweede Kamer niks aan van de coronaregels, tot onvrede van Kamervoorzitter Vera Bergkamp.

Simone Kerseboom van de rechtspopulistische partij Forum voor Democratie nam na haar eerste toespraak in de Tweede Kamer felicitaties in ontvangst van haar fractieleden. Daarbij droeg ze als enige debuterende Kamerlid geen mondmasker en kreeg ze zoenen en knuffels van partijgenoten Gideon van Meijeren en Pepijn van Houwelingen.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) wees de parlementsleden na de schorsing van de zitting terecht en voerde meteen een nieuwe regel in: wie van plan is om zich bij felicitaties niet aan de anderhalve meter te houden, moet dat op voorhand bekendmaken. Bergkamp zal de felicitaties in dat geval niet toestaan.