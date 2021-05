Plan voor mobiele trajectcontroles bij wegenwerken naar prullenmand verwezen

De Vlaamse plannen om bij grote wegenwerken mobiele trajectcontroles in te zetten, mogen naar de prullenmand. De mobiele trajectcontroles kunnen namelijk niet aangesloten worden op het AMS-systeem of ANPR Management System van de federale politie.

Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) moeten toegeven in het Vlaams Parlement. CD&V-parlementslid Lode Ceyssens reageert “onthutst”. “Ik stel hier al jaren vragen over en telkens worden die mobiele trajectcontroles genoemd als oplossing. Nu blijkt dat er niet eens gecontroleerd is of het systeem wel kan werken”.

Minister Peeters kreeg in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement vragen over de veiligheid en de ongevallen bij wegenwerken. De voorbije weken zijn er verschillende (zware) ongevallen gebeurd aan de wegenwerken op de E313. Daarbij zijn er ook al vier dodelijke slachtoffers gevallen.

Volgens minister Peeters zijn er intussen verschillende maatregelen genomen om de veiligheid te verhogen (bv. filestaartbeveiliging, testkarren op de middenberm,...).

Gewone snelheidscamera’s

Maar de Open Vld-minister moet ook toegeven dat de aangekondigde mobiele trajectcontrole, die moest zorgen voor de handhaving van de snelheidslimieten, niet kan gebruikt worden. De mobiele trajectcontrole is namelijk “niet aansluitbaar op het AMS-systeem van de federale politie”, aldus Peeters. De Open Vld-minister wil wel onmiddellijk werk maken van bijkomende gewone snelheidscamera’s. Bedoeling is om ook bij andere werven op snelwegen te werken met snelheidscamera’s.

Vlaams parlementslid Lode Ceysens (CD&V) reageerde “onthutst” op de boodschap van Peeters. De CD&V’er stelt namelijk al jaren vragen over de inzet van mobiele trajectcontroles bij wegenwerken. “Ik stel daar al meer dan drie jaar vragen over en nu blijkt dat die plannen niet haalbaar zijn?”, aldus Ceyssens. “Ik ben heel teleurgesteld. Ik krijg drie jaar lang een suggestie van oplossing en na drie jaar blijkt dat niet eens gecontroleerd is of het systeem überhaupt kan werken. Dan zijn de antwoorden uit het verleden toch echt lichtzinnig. Een debat over verkeersveiligheid vereist meer ernst”.

Minister Peeters geeft toe dat ze zelf ook “niet happy” wordt van de aankondiging. Zij wil nu vooral werk maken van de snelle plaatsing van snelheidscamera’s langs de werven op snelwegen.