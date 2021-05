Indrukwekkende colonne met speciale eenheden uit Benelux en Duitsland op pad

Vanaf De Salamander aan de Mechelse Heide bij het Nationaal Park Hoge Kempen is rond 15.15 uur een zeer indrukwekkende colonne met politievoertuigen met speciale eenheden vertrokken. Het ging om tientallen voertuigen van politiediensten uit de Benelux en Duitsland.

De machtsontplooiing van politiediensten gaat in Maasmechelen dus onverminderd voort in de zoektocht naar de 46-jarige voortvluchtige man, die bedreigingen uitte aan het adres van virologen en de staat. Langs de belangrijke gewestwegen zoals de N730 en de N75 staat om de paar meter een politieagent klaar om alles in de gaten te houden en eventueel in actie te schieten.