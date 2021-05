Club Brugge kampioen? Bescheiden spelershulde en alcoholvrij ‘feestje’ voor supporters

Als Club Brugge straks kampioen speelt, dan worden de meeste supporters zondag verwacht in de buurt van het Jan Breydelstadion. Een pintje drinken op de titel of om het verdriet weg te spoelen kan, maar het zal wel eentje zonder alcohol zijn. “Omdat de cafés takeaway zullen aanbieden, moet het alcoholvrij bier zijn”, aldus de burgemeester.

