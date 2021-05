Google opent eerste eigen winkel

Het Amerikaanse internetbedrijf Google gaat eigen winkels openen. De eerste komt in New York, in de wijk Chelsea, en zou tegen de zomer opengaan, zo maakte het bedrijf donderdag bekend. In de verkooppunten zullen klanten kunnen kennismaken met allerlei producten die door Google ontwikkeld zijn, van Pixel-telefoons tot Nest- en Fitbitproducten, enzovoort.

Klanten kunnen de producten meteen mee naar huis nemen, of online bestellen. In de winkels zal ook extra dienstverlening worden aangeboden, zoals een hersteldienst of workshops.

Het openen van een fysieke winkel in deze coronatijden lijkt vreemd, maar volgens Google willen heel wat klanten nog altijd een hardwareproduct zien en voelen vooraleer te kopen.