Heeft Jürgen Conings nog andere virologen of politici bedreigd? Wij belden eens rond. “Ik heb mijn vaste pappenheimers en hun reacties variëren van ontevredenheid tot ronduit gore commentaar.”

Het land is al enkele dagen in de ban van militair Jürgen Conings, die viroloog Marc Van Ranst met de dood bedreigt en op de vlucht is.

“Ik verkies om geen commentaar te geven op deze zaak zolang ze niet ...