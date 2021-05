Jonge migrant zwemt door Middellandse Zee met zwemvest van plastic flessen

Een jongen heeft woensdag de kust van de Spaanse autonome stad Ceuta bereikt nadat hij met een zwemvest gemaakt uit plastic flessen door de Middellandse Zee was gezwommen. Het kind werd gadegeslagen door militairen, die hem na een wanhopige poging om de enclave te bereiken snel konden vatten.

Ceuta ligt op de Afrikaanse oever van de Straat van Gibraltar en grenst aan het Noord-Afrikaanse land Marokko. De Spaanse enclave is sporadisch erg populair bij migranten die Europa willen bereiken, maar het was er iets rustiger sinds de Marokkaanse overheid de grens streng bewaakt. De voorbije week slaagden 8.000 migranten er echter in Ceuta te bereiken, vermoedelijk door de ziekenhuisopname van Brahim Ghali, de leider van een afscheidingsbeweging in de Westelijke Sahara, waardoor een diplomatiek conflict tussen Marokko en Spanje ontstond.

Volgens de Spaanse overheid werd twee derde van die 8.000 migranten intussen uitgewezen en teruggestuurd. Heel wat van hen zijn jonge kinderen zonder begeleiding, die een nieuw leven willen beginnen in Europa. Vaak zijn migranten toch vastbesloten om hun doel te bereiken en proberen ze na hun uitwijzing meteen om het zes meter hoge, metalen hek dat op de grens tussen Marokko en Spanje staat, opnieuw te beklimmen.