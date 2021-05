Drie titels in vier jaar. Vier in zes jaar. Club Brugge is de absolute top in België en deze titel bevestigt dit alleen maar. Nummer 17. Proficiat!

Wat was dit nóg mooier geweest als er ook nog publiek was geweest in het Lotto Park. Brugs publiek vooral. Dan werd het een even mooi feestje als in 1998, de laatste keer dat Club in Anderlecht de titel ...