Binnenkort om de twee jaar WK? FIFA onderzoekt optie, maar zal sowieso op tegenkanting stuiten

Tijdens het digitale congres van de Wereldvoetbalbond FIFA komt vrijdag een voorstel ter sprake om van het WK in de toekomst een tweejaarlijks toernooi te maken. Dat blijkt uit de agenda van de algemene vergadering. Het plan is afkomstig van de voetbalbond van Saoedi-Arabië, dat een haalbaarheidsstudie naar dit opzet wil laten uitvoeren.

Algemeen bekend is dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino goede contacten onderhoudt met de voetbalbazen in het Saoedische koninkrijk. In maart deed Arsène Wenger, hoofd voetbalontwikkeling bij de FIFA, al eens de suggestie om WK’s, EK’s en andere internationale toernooien een keer in de twee jaar te laten plaatsvinden.

Het WK en het EK worden nu om de vier jaar afgewerkt. Het komende WK is eind 2022 in Qatar.

De prille plannen om het WK tweejaarlijks te maken, zullen waarschijnlijk op grote tegenwerking stuiten van de nationale competities en clubs. Die vinden de huidige internationale speelkalender al te vol. De belasting van de spelers zal door een extra WK alleen nog maar groter worden en daarmee zal de kans op blessures eveneens toenemen, zo redeneren de clubs. Die vinden evenals de nationale competities ook dat er te weinig financiële compensaties worden verstrekt.