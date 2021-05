Het seizoen van kampioen Club Brugge in zeven cruciale momenten: mislukte start en twijfel op het einde, maar echt spannend werd het nooit

Brugge -

Van vaccineren is er tijdens de zomer van 2020 nog geen sprake. Dus wordt het seizoen voor lege tribunes afgetrapt. En dat is voor Club Brugge best wel wennen. Zonder die dwingende twaalfde man in de rug verliest het zijn eerste twee thuiswedstrijden, tegen Charleroi en Beerschot. Coach Philippe Clement zou later toegeven dat zijn jongens zonder supporters de knop inderdaad moesten omdraaien. Maar na de verloren bekerfinale tegen Antwerp rijzen er ook sportieve vragen. Vermeende sterkhouders, zoals Dennis, zijn op het achterplan verzeild geraakt en Club heeft geen breekijzer wanneer de tegenstander een sterke organisatie neerzet. De roep om versterking (en meer scorend vermogen) klinkt steeds luider: met Badji moet een 18-jarige jongen de aanval dragen. Toen was Krmencik eigenlijk al gewogen en duidelijk te licht bevonden. De 0-4 op Eupen is intussen een magere troost: Club heeft met 3 op 9 zijn competitiestart volledig gemist.