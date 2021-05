Resultaat Britse testevents: grote evenementen niet gevaarlijker dan winkelbezoek, experts reageren voorzichtig

Grote evenementen zonder masker zijn niet gevaarlijker dan een winkelbezoek. Dat is de conclusie van de eerste resultaten van de testevenementen in het Verenigd Koninkrijk. Dat schrijft de Britse krant The Times die de resultaten kon inkijken. “Het zijn bemoedigende resultaten, maar voor ons land is het nog te vroeg om alle remmen los te laten”, reageert viroloog Steven Van Gucht.