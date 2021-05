10 miljard dollar waard door de koe overbodig te maken: hoe Zweedse havermelkproducent Oatly boomt sinds coronacrisis

Oprah, Jay-Z en Natalie Portman, ze zijn allemaal verzot op de havermelk van Oatly. Niet alleen om te drinken, ook om te investeren. De waarde van het Zweedse bedrijf is in een jaar tijd vervijfvoudigd naar 10 miljard dollar en ook de beursgang lijkt een succes te worden: het aandeel noteerde gisteren tot 30 procent hoger. En dat allemaal dankzij goeie campagnes én een recept dat de koe overbodig maakt.

“It’s like milk, but made for humans.” Met die slogan bombardeerde het Zweedse havermelkbedrijf Oatly zich de afgelopen jaren tot wereldspeler in de zuivelindustrie. De Oatly-producten, die variëren van ...