Voor het eerst zijn er in ons land twee overlijdens genoteerd die rechtstreeks gelinkt kunnen worden aan een coronavaccin. Dat meldt het FAGG, dat het oorzakelijk verband waarschijnlijk acht. In beide gevallen gaat het om het vaccin van AstraZeneca.

Van de slachtoffers is niet geweten hoe oud ze zijn of hoe lang na de vaccinatie ze overleden zijn. Het enige dat geweten is, is dat een van de slachtoffers overleed aan het capillair leksyndroom en dat ...