David Beckham en Steven Gerrard opgenomen in Premier League Hall of Fame

David Beckham en Steven Gerrard zijn beide opgenomen in de Premier League Hall of Fame. Dat maakte de Premier League vandaag bekend. Fans konden tot 9 mei stemmen uit een lijst van 23 spelers. Alan Shearer en Thierry Henry waren de eerste leden van de Hall of Fame. Daarna volgden Eric Cantona, Roy Keane, Frank Lampard en Dennis Bergkamp.

Dat David Beckham en Steven Gerrard in de Premier League Hall of Fame zitten mag geen verrassing zijn. Beckham speelde tussen 1992 en 2003 voor Manchester United en won maar liefst zes keer titel. Met zijn fabelachtige traptechniek leverde Beckham 80 assists af en hij scoorde ook nog 62 keer in 265 wedstrijden. De Engelsman werd zo de zevende speler in de Hall of Fame en iets later werd Steven Gerrard de achtste. Gerrard speelde van 1998 tot 2015 voor één club, namelijk Liverpool. ‘Stevie G’ won in het seizoen 2004-2005 de Champions League na een onvergetelijke finale tegen AC Milan. Een Premier League-titel staat niet op zijn palmares. Drie keer werd Gerrard tweede, maar landskampioen worden zat er niet in. 120 goals en 92 assists in 504 wedstrijden zijn verre van slechte cijfers voor een middenvelder. Om voorlopig kans te maken op de Hall of Fame moet een speler voor 1 augustus 2020 gestopt zijn met voetballen. Vincent Kompany zette op 17 augustus 2020 een punt achter zijn carrière en zal nog even moeten wachten.

De Premier League Hall of Fame bestaat voorlopig uit deze acht spelers:

- Alan Shearer

- Thierry Henry

- Eric Cantona

- Roy Keane

- Frank Lampard

- Dennis Bergkamp

- David Beckham

- Steven Gerrard