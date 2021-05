Ritchie De Laet na vernedering in Genk: “Er waren er een paar die in hun tuin aan het wandelen waren”

Racing Genk was een maatje te groot voor Antwerp en won in eigen huis met 4-0. Ritchie De Laet zag een degelijk Antwerp in de eerste helft, maar in de tweede helft liep het mis. “Het leek alsof er een paar geen zin hadden vandaag. We moeten naar onszelf kijken en die mensen moeten zich nog kunnen opladen voor nog een wedstrijd.”

Rtichie De Laet: “Het leek alsof er een paar geen zin hadden vandaag. We moeten naar onszelf kijken en die mensen moeten zich nog kunnen opladen voor nog een wedstrijd.” Een licht gefrustreerde De Laet wil nog derde worden. “Alles of niks, het is thuis en we kunnen toeleven naar een finale voor de derde plaats. We moeten onze batterij opladen en naar zondag toewerken. Dat kan, maar we spelen oké in de eerste helft en we willen de tweede goed starten, maar zoals ik zeg, ik denk dat er vandaag een paar waren die in hun tuin aan het wandelen waren. Dan wordt het moeilijk natuurlijk.”

Thorstvedt: “Ga slapen met matchbal”

Kristian Thorstvedt kreeg na afloop de matchbal: “Mijn eerste hattrick ooit en het is nog eens thuis ook. Ik denk dat ik er vandaag mee ga slapen, een mooie souvenir. Voetbal draait rond zelfvertrouwen en toen ik tegen Charleroi mijn eerste scoorde zijn deuren geopend voor mij en dat was het keerpunt. In de rust hadden we het over de andere matchen tegen Antwerp en hun goede druk. We wouden snel scoren en de match doden en dat deden we. We hebben druk gezet op Brugge en hebben nu die tweede plaats. We zullen zeker kijken naar Brugge.”

Dessers: “Supporteren voor één keer voor Anderlecht”

Dessers scoorde zijn tweede in twee matchen. “Zeker als je kijkt naar de gespeelde minuten is dit prima. Ik ben ingebracht om de ruimte in de rug te bespelen en ik denk wel dat dat is gelukt. Het is fijn om nog een keer te scoren.” Dessers kon nog een tweede scoren, maar handelde net iets te traag. “Ja, de bal kwam net iets te hard om in één tijd te schieten, maar die moet binnen. Ik hoop het en ga vanavond voor één keer voor Anderlecht supporteren. De beker gewonnen en dan ook nog misschien Champions League spelen. Seizoen met veel ups en downs, maar alles wat nog komt is extra, het is een geslaagd seizoen. Wie weet, ik zal eens horen in de kleedkamer.”

Gefrustreerde Franky Vercauteren

Franky Vercauteren was, net als De Laet, gefrustreerd. “We spelen een goede eerste helft en we hebben zelfs de betere kansen. Hun tweede doelpunt is geen kans, maar een schot rond de zestien. Tot de 2-0 waren zij niet beter, maar gewoon veel efficiënter. Na de 2-0 liepen we naar alle kanten, een beetje gedesorganiseerd en dan geven we het helemaal weg. Tegen zo’n ploeg betaal je dat cash. Jammer genoeg wel is het zo de afgelopen weken, we maken veel individuele fouten en dat gebeurt. We moeten wel spelen om te winnen tegen Anderlecht. De vraag is hoe fit we zijn mentaal en fysiek want de match komt snel. Het hoofd maakt het verschil en dat was vandaag ook te zien en we moeten reageren zondag.”

Genkse coach bijzonder blij: “Zetten goede vorm door”

John van den Brom was aan het genieten van zijn jongens: “We wouden ze mentaal fit hebben voor deze wedstrijd en zijn daarin geslaagd als team. We zetten onze goeie vorm van de play-offs door. Vooraf wouden we winnen om die tweede plaats te halen en daar zijn we nu. Ik ben trots op mijn jongens en hoe ze vandaag hebben gespeeld, een geweldige prestatie. Ik was de laatste paar minuten echt aan het genieten. De invallers waren niet minder en het was echt top vandaag. De backs zijn meer aanvallend dan verdedigend en dat past in onze manier van voetballen. We willen gevaarlijk zijn op de flanken en ook voetballen tussen de linies met Ito en Bongonda. Dat is genieten als je Muñoz en Arteaga ziet spelen. Ja, wij gaan kijken naar Anderlecht-Brugge en hopelijk doen onze oude vrienden hun best. We zullen het wel zien.”