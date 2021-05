Staakt-het-vuren in Gazastrook gaat vannacht in

Na tien dagen van geweld zijn Israël en Hamas overeengekomen om over te gaan tot een staakt-het-vuren. De beslissing kwam er na een zware druk van verschillende wereldleiders, waaronder ook de Amerikaanse president Joe Biden.

Donderdagavond zette het Israëlische Veiligheidskabinet het licht op groen voor een staakt-het-vuren. Israël gaf aan onmiddellijk te zullen stoppen met de luchtaanvallen op Gaza. “Het Veiligheidskabinet aanvaardt unaniem de aanbevelingen voor een bilateraal onvoorwaardelijk staakt-het-vuren, dat op een later tijdstip van kracht zal worden”, klonk het in een officiële verklaring. Volgens The Jerusalem Post zal Israël het staakt-het-vuren echter vrijwel meteen intrekken als Hamas nog raketten afvuurt.

Hamas liet niet lang na de aankondiging van Israël weten dat het ook klaar was om de wapens neer te leggen vanaf 2 uur ’s nachts lokale tijd. Volgens de Egyptische staatstelevisie heeft de Egyptische president Abdel Fattah el-Sisi twee veiligheidsdelegaties naar Israël en de bezette Palestijnse gebieden gestuurd om te werken aan de handhaving van het staakt-het-vuren.

Intense onderhandelingen

Voor het staakt-het-vuren werd er hevig gediscussieerd. De Hamas-politicus Moussa Abu Marzouk gaf gisteren al aan dat het niet lang meer zou duren. Er moest echter nog over verschillende details onderhandeld worden. Die onderhandelingen gebeurden met behulp van El-Sisi, die de brug vormde tussen Israël en Hamas.

Ook de Verenigde Staten, Qatar en verschillende Europese landen hadden heel wat druk uitgeoefend op de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de Hamas leiders. De Amerikaanse president Joe Biden belde woensdag nog met Netanyahu. Tijdens dat gesprek zou hij aangedrongen hebben om minder aanvallen uit te voeren. Donderdag belde Biden ook met de Egyptische president.

Tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zei secretaris generaal Antonio Guterres aan “diep geschrokken” te zijn door de aanhoudende luchtbombardementen door de Israëlische troepen op Gaza. Hij voegde eraan toe dat “het willekeurig afvuren van raketten door Hamas en andere groepen richting Israël – waardoor 12 kinderen het leven lieten – onaanvaardbaar is”. Hij noemde Gaza ook de “hel op aarde”.

Toenemend geweld

Ondanks de tekenen van vooruitgang donderdag nam het geweld later op de avond plots opnieuw toe. Kort na de aankondiging van het Israëlisch Veiligheidskabinet werden er in het zuiden van Israël sirenes gehoord, die geven aan dat er raketten vanuit Gaza vertrokken zijn. Omgekeerd meldde Palestijnse media dat er luchtaanvallen waren op het grondgebied.

De gevechten begonnen op 10 mei. Daarbij vielen in Gaza minstens 232 doden, waaronder meer dan 100 vrouwen en kinderen. In Israël staat die teller donderdagavond op 12, waaronder twee kinderen. Volgens Israël werden 4.000 raketten afgevuurd door militanten in Gaza.