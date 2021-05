Met een QR-code op vakantie: Europa bereikt akkoord over coronacertificaat om te reizen

De lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geworden over een Europees coronacertificaat. Vanaf 1 juli kunnen reizigers soepel reizen binnen de EU met het certificaat, zonder zich zorgen te maken over reisbeperkingen zoals extra testen en quarantaine.

Het pasje is een QR-code op je smartphone of een papieren document, die zegt of iemand gevaccineerd is, antilichamen heeft (besmet in de voorbije zes maanden) of negatief testte (pcr-test niet ouder dan 72 uur of sneltest niet ouder dan 24 uur).

De laatste loodjes in de onderhandelingen gingen over het terugbetalen van de pcr-testen. Het Europees Parlement wou ze voor iedereen gratis, maar lidstaten wilden dit zelf kunnen bepalen. De Europese Commissie maakt wel 100 miljoen euro vrij om de tests betaalbaar te houden voor wie regelmatig de grens over moet, bijvoorbeeld om te werken. Indien nodig kan de Commissie nog eens 100 miljoen euro vrijmaken.

Vakantiegangers zijn voor de terugbetaling afhankelijk van hun thuisland. België wou eerst wachten op de Europese deal en heeft nog geen besluit genomen. Een pcr-test kost bij ons al snel 47 euro via de huisarts of het triagecentrum. Laat je je testen op Brussels Airport, betaal je al 67 euro, of zelfs 135 euro voor een pcr-sneltest (die al na vier tot zes uur uitsluitsel geeft). Het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek pleit bij onze overheid pleit om de tests gratis te houden om discriminatie te voorkomen.

Technische knopen ontwarren

Eerder deze week raakte al bekend dat één prik volstaat voor het certificaat. Dat opent perspectieven voor veel jongeren die begin juli ingeënt worden. De lidstaten beslissen zelf of ze reizigers toelaten die gevaccineerd werden met Spoetnik of Sinopharm, die nog niet goedgekeurd werden door het Europees geneesmiddelenagentschap. De EU-landen staan ook op hun voorrecht om alsnog beperkende maatregelen zoals quarantaine op te leggen in noodsituaties.

Experts moeten nu de technische knopen ontwarren. Zo moeten de nationale QR-codes gekoppeld worden aan een Europese netwerkverbinding, zodat de overheden van het bezochte land kunnen controleren of het certificaat authentiek is. Het certificaat zal gratis zijn, maar het is nog niet duidelijk hoe mensen het moeten aanvragen. En wat gebeurt er als de toerist die op basis van een pcr-test reist, naar huis gaat? Moet die zich opnieuw laten testen? De plenaire vergadering van het Europees Parlement stemt in de week van 7 juni over het akkoord. Tegen dan moet alle details uitgeklaard zijn.