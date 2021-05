Eindelijk weer wat bedden vrij: Vlaamse ziekenhuizen kunnen opnieuw niet-dringende zorg aanbieden

Omdat de coronacijfers in de Vlaamse ziekenhuizen zo sterk gedaald zijn, mogen ze afschalen naar fase 1B, waarbij weer niet-dringende zorg kan opgestart worden. Voor sommige kankerpatiënten of hartlijders is dat goed nieuws, want hun operatie kan nu eindelijk doorgaan. De ziekenhuizen in Brussel, Henegouwen en Namen blijven wel in fase 2A en moeten die zorg nog even uitstellen.