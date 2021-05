Club Brugge verwacht groen licht voor 500 fans tijdens titelviering

Brugge - Zitten er zondag vijfhonderd fans in Jan Breydel als Vormer de trofee in de lucht steekt? Bij Club Brugge hebben ze er een goed oog in, en vandaag komt er waarschijnlijk groen licht voor een testevenement.

Het kabinet van minister Weyts (N-VA) gaf intussen zijn zegen, en ook het coronacommissariaat was niet tegen het testevenement in Jan Breydel. Maar de toelating staat nog niet op papier. Dat zal vandaag waarschijnlijk gebeuren, waardoor er zondag vijfhonderd fans in het Jan Breydelstadion zullen zitten tijdens Club Brugge-Genk. Dan viert blauw-zwart namelijk de 17de landstitel en krijgt het tijdens een officiële ceremonie ook de trofee overhandigd. En daar mogen dus enkele honderden gelukkige vrijwilligers bij zijn.