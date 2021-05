Hele Kamer vraagt zich af hoe dit kon gebeuren: “De enige reden dat er nog geen doden zijn, is omdat hij nog niet heeft geschoten”

Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) moest vol aan de bak in de Kamer. Hoe kon het dat Jürgen Conings, geseind op een OCAD-lijst, met een stevig wapenarsenaal onder de arm de kazerne uitwandelde? En – vooral – wat wil de minister doen om zulke scenario’s in de toekomst te vermijden? “In het leger is geen plaats voor extremisten en fascisten”, verdedigde ze zich.