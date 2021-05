Vijfhonderd man om de tuin geleid: klopjacht naar Jürgen Conings dreigt grote ontgoocheling te worden

Drie dagen wordt al gezocht naar Jürgen Conings, en nog steeds is de militair niet gevonden. Zelfs de hulp van speciale eenheden uit de buurlanden leverde donderdag geen doorbraak op. De politie vond wel een tent waar duidelijk gekampeerd was, maar de zoektocht werd andermaal een grote ontgoocheling.

”We hopen hem vandaag te vinden.” Het was een hoopvolle Wenke Roggen van het federaal parket die donderdagochtend de pers toesprak, nadat de zoektocht naar Jürgen Conings ’s nachts even gestaakt was. ...