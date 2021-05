REACTIES. Ruud Vormer spreekt van dik verdiend titel, guitige Noa Lang “wordt vervelend mannetje”

De titelviering is voor het tweede jaar in beperkte kring voor Club Brugge, maar daarom doet ze niet minder deugd. Een blije Ruud Vormer was meteen zijn echte zelf tijdens het interview achteraf. “Tien puntjes weg. Natuurlijk wordt het spannend.”

Ruud Vormer zit intussen aan vier landstitels met Club Brugge. “Dik verdiend, door die play-offs wordt het spannend, 10 puntjes weg. We waren gewoon de beste dit seizoen. Ik heb ook stress gehad, iedereen, het was een fantastisch jaar”, stelde de Nederlander. “Tuurlijk, ik ben weken met play-offs bezig, het gaat niet altijd goed, maar we gaan nog ver komen zo. Iedereen zegt Brugge kampioen en dan zie je Genk winnen dan is er stress. Dat is het, het blijft een raar systeem, maar het kan niet dat 20 (18) punten 10 worden. Ik zal de leiding pakken in de titelviering, maar dat doet iedereen. Niemand had dat gedacht toen ik hier kwam, vier van de zeven seizoenen eindigen als kampioen. We zijn kampioen en dat op het veld van Anderlecht. Erg leuk voor de supporters, ook.”

Rustige Mignolet: “Het gaat om het collectief”

Simon Mignolet is altijd een ijskonijn en bleef ook na de nieuwe prijs rustig. “Zenuwachtig zijn is een slechte raadgever, maar dat is misschien niet slecht als je tot op het einde moet knokken. Dat maakt de apotheose nu iets mooier om te vieren. We hebben tot de laatste minuut moeten vechten, maar we zijn verdiend kampioen. Het gaat om het collectief. Jongens als Charles, Noa en Hans maken het verschil.”

Foto: BELGA

Noa Lang guitig: “Ik word een vervelend mannetje nu”

Noa Lang heeft er intussen een bijnaam bij in Brugge. “Ik lijk op Ragnar van ‘Vikings’, vandaar dat Youssouph Badji me Ragnar noemt. De titel vieren, dat is de ontlading die loskomt. We hebben het onszelf moeilijk gemaakt. Maar het is leuk om de bal erin te schieten, want ik merk dat ik ook op mijn laatste benen loop. Ik had inderdaad nooit verwacht om kampioen van België te worden. Maar het maakt het niet minder mooi. Ik werd ook al Nederlands kampioen. Ik ben de club dankbaar. Ik geef Simon de bijnaam ‘President Obama’, omdat hij altijd de rust zelve blijft. Of ik een feestvierder ben? Ja, let maar op! Ik word een vervelend mannetje (lacht).”

Mechele: “Hopelijk met supporters volgende week”

Brandon Mechele komt vanuit de Brugse jeugd en is trots op zijn team. “Het is fantastisch, back to back kampioen. In de play-offs kregen we veel kritiek, maar het was dik verdiend. Ja, fantastisch, we willen altijd kampioen worden, maar de dubbel konden we niet halen. Volgend jaar gaan we voor die derde. Ook voor de supporters is dit fantastisch, zeker op Anderlecht. Zij niet alleen, de hele club gaat feesten. Het is jammer, vandaag is het jammer zonder fans, maar nog steeds beter dan vorig jaar. Laat ons hopen met supporters volgende week. Het komt los als ik een beetje drink, maar ik ga niet zingen.”