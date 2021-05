William en Harry bekritiseren BBC-interview met Diana: “Het heeft haar uiteindelijk haar leven gekost”

Prins William en zijn broer Harry hebben donderdag kritiek gegeven op het interview uit 1995 van BBC-journalist Martin Bashir met hun moeder Diana. Volgens de hertog van Cambridge was dat interview een van de redenen waarom het huwelijk van zijn ouders op de klippen liep en heeft het ook bijgedragen aan haar paranoia. Dat schrijven de Britse kranten The Guardian en BBC donderdagavond.

In een verklaring zegt Prins William dat de BBC-bazen prinses Diana in de steek hebben gelaten door hun “jammerlijke incompetentie”. Ook Prins Harry heeft gereageerd op het nieuwe rapport over het interview. Hij noemt zijn moeder “veerkrachtig, dapper en onbetwistbaar eerlijk”. De hertog van Sussex bedankte diegenen die “een vorm van verantwoordelijkheid namen”. Hij voegde eraan toe dat het interview op een “bedrieglijke manier” werd verkregen en het een substantiële invloed heeft gehad op wat zijn moeder gezegd heeft. Hij gaf ook aan bedroefd te zijn dat BBC de klachten eerder niet voldoende had onderzocht en zijn moeder nooit geweten heeft dat ze misleid werd. “Het domino-effect van een cultuur van uitbuiting en onethische praktijken heeft haar uiteindelijk haar leven gekost”, klinkt het nog.

In 1995 zond het BBC-programma ‘Panorama’ een spraakmakend interview met Lady Di uit. Daarin sprak ze de historische woorden: “we waren met drie in dit huwelijk”. Ruim een kwart eeuw later komt er pas een antwoord op de vraag hoe Bashir Diana zo ver heeft gekregen om openlijk voor de camera te spreken. Volgens intimi van Diana die de voorbije zes maanden ook als getuigen werden verhoord, verwoestte het interview haar leven. Bashir had haar entourage verteld dat haar telefoon werd afgeluisterd, ze werd gevolgd en gesprekken werden opgenomen. “Ze werd er paranoïde van. Ze vertrouwde niemand meer. We zaten op onze knieën te zoeken naar verborgen microfoons. Het gevolg van het interview was dat er een scheiding kwam waartegen ze zich oorspronkelijk verzette. En dat ze al haar titels verloor.”