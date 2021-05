Philippe Clement is duidelijk over toekomst bij Club Brugge: “Dit is de club van mijn hart, er zal al iets heel mooi moeten komen”

Waar ligt de toekomst van Club Brugge-trainer Philippe Clement? Simpel: in Brugge.

“Dit is de club van mijn hart.? Er moet al iets heel speciaals komen om me hier weg te krijgen”, sprak Clement duidelijke taal. “Het is een heel speciaal seizoen geweest. Je weet dat het jaar na een titel altijd wat moeilijker is met de scherpte van de spelers. Het is 43 jaar geleden dat Club twee keer na mekaar kampioen was. En het is pas de tweede keer dat dit gebeurt, ondanks al die fantastische generaties. Dat geeft aan hoe moeilijk het is. Ook al omdat we het zonder supporters moesten doen, na een covidverhaal ook. Je ziet bij een aantal jongens nog altijd dat ze hun topniveau niet halen. Het is een hele struggle geweest.”

Maar alle jongens hebben het fantastisch gedaan, klinkt het. “De staf heeft ongelooflijk hard gewerkt. Ik ben ongelooflijk fier op iedereen. Maar twee titels en geen enkele keer voor supporters, dat blijft toch een domper. Zeker omdat ze altijd zo belangrijk zijn geweest in de voorbije seizoenen. Deze keer was het met steunbetuigingen op straat. Mijn dertiende prijs? Ik hoop dat er nog veel bij mogen komen. De blij gezichten nu, daar doen we het toch voor.”

Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe maakt zich ook weinig zorgen over zijn coach. “Wij zijn een club die heel goed gestructureerd is en professioneel werkt. Philippe is heel belangrijk in dit verhaal. We haalden echter ook al drie titels met andere coaches. Maar we zijn heel volwassen mensen met een liefde voor blauw-zwart. We gaan de komende weken rustig samen zitten en dat allemaal eens goed bespreken.”