NEC dankt scorende Okita en gaat naar promotiefinale, Emmen degradeert uit Eredivisie

NEC Nijmegen heeft donderdagavond een ticket geboekt voor de promotiefinale op weg naar de Eredivisie. Roda JC werd met 3-0 huiswaarts gestuurd. Doelpuntenmakers van dienst voor de Nijmegenaren waren Bart van Rooij (6.), ex-Buffalo Rangelo Janga (45.) en Jonathan Okita (60.).

Okita verliet in minuut 82 het veld namens de thuisploeg, Mathias de Wolf betrad 4 minuten voor tijd het terrein en Thibo Baeten bleef aan de bank gekluisterd. Aan bezoekende zijde viel Stefano Marzo in de 37e minuut in en keek Xander Lambrix de volle 90 minuten toe.

In die finale zondag kijkt NEC NAC Breda in de ogen. NAC nam tegen FC Emmen de beste start, met voormalig Bruggeling Lex Immers (18.) die tekende voor het openingsdoelpunt. Na een eigen doelpunt van Hendriks (80.) kwam Emmen op gelijke hoogte. In de verlengingen werd er niet meer gescoord. Na strafschoppen won NAC met 3-4. FC Emmen degradeert zo uit de Eredivisie.