Vincent Kompany na gelijkspel tegen kampioen Club Brugge: “Op Antwerp wacht ons nog een finale”

De late 3-3 van Bruun Larsen was van levensbelang voor Anderlecht. Het kon het titelfeest van Club Brugge niet verhinderen, maar zorgde er wel voor dat paars-wit zondag aan één punt op Antwerp genoeg heeft om die derde plaats te pakken. “Dat wordt nog een finale”, aldus Vincent Kompany. “Een erg belangrijke match.”

Die derde stek geeft een garantie op Europees voetbal tot Nieuwjaar. In het beste geval in de Europa League, maar er is altijd het vangnet van de poules van de Conference League. Het levert minstens 3 miljoen euro op. Die vierde plaats is niet sexy. Als je dan sneuvelt in de voorrondes is het Europees avontuur al over en uit in augustus. “We hebben nu al gestreden”, vervolgde Kompany. “Onze jongens moeten nog scherper zijn. Ooit zullen ze hoger spelen dat de spelers van Club, maar nu moeten ze hard werken. Brugge is wel de terechte kampioen, maar achter de schermen moeten we de juiste stappen zetten.”

Nmecha zet deur open

Als Anderlecht derde eindigt is het een alsnog een erg geslaagd seizoen met een jonge groep. Die vierde stek zou balen zijn. Topscorer Lukas Nmecha zette wel de deur open voor een langer verblijf. “Club weet dat we eraan komen”, zei de spits. “We moeten blijven pushen nu. Of dat betekent dat ik blijf? Je kunt tussen de lijnen als je wilt.”

Derde of vierde dat zal voor Nmecha toch belangrijk zijn. Net zoals voor Miazga. Anderlecht lijkt ook van plan de aankooptie van Ashimeru te lichten, maar die viel weer tegen. Het zijn zorge voor later. Zondag is er nog een duel Kompany-Vercauteren en Mbokani tegen zijn ex-ploeg.