Staakt-het-vuren biedt “echte kans”, meent Biden

Het akkoord over het staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas is “een echte kans” om vooruitgang te boeken voor een duurzame vrede in het Midden-Oosten. Zo heeft de Amerikaanse president Joe Biden donderdag gereageerd op het bestand.

“Ik ben overtuigd dat de Palestijnen en de Israëli’s evenveel verdienen om in veiligheid te leven en van hetzelfde niveau van vrijheid, welvaart en democratie te genieten”, zo verklaarde Biden vanuit het Witte Huis.

Biden verzekerde dat de Amerikaanse regering haar “discrete en onvermoeibare diplomatieke werk” voortzet om dat doel te bereiken. “Ik ben ervan overtuigd dat we een echte kans hebben om vooruitgang te boeken en ik beloof verder te werken in die richting.”

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken liet intussen weten dat hij een van de komende dagen naar de regio zal gaan. “Ik kijk ernaar uit de (Israëlische) minister van Buitenlandse Zaken en andere Israëlische, Palestijnse en regionale leiders te ontmoeten”, zo schreef hij op de microblogsite Twitter.

Amerikaans president Biden prees de rol van Egypte in de onderhandelingen over het staakt-het-vuren. Zelf belde de president na de aankondiging van het bestand met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Hij herhaalde dat Israël het recht heeft om zich te verdedigen tegen “willekeurige raketaanvallen van Hamas en andere terroristische groepen in Gaza”.

Biden beloofde ook dat de VS samen met de Verenigde Naties humanitaire hulp en steun voor de heropbouw in de Gazastrook zal leveren. Dat zal gebeuren in partnerschap met de Palestijnse Autoriteit “op een manier die Hamas niet toelaat zijn militaire arsenaal opnieuw aan te vullen”, zei hij.

Na elf dagen van zware gevechten hebben Israël en Hamas donderdag een staakt-het-vuren aangekondigd. Dat zou vrijdag om 2 uur ‘s nachts lokale tijd (1 uur Belgische tijd) ingaan. Het conflict ontvlamde op 10 mei en eiste meer dan 240 overlijdens. De meeste slachtoffers (meer dan 230) vielen in Gaza.