Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe over halvering punten: “Mijn sporthart bloedt daarover”

Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe besefte na de titel dat Club Brugge incontournable is geworden in de titelstrijd, maar haalde toch nog eens uit naar de play-offs. “Niet normaal”, noemde hij het systeem.

Verhaeghe spiegelt zijn club graag aan het voorbeeld van clubs als Bayern München en Paris Saint-Germain, die hun vaderlandse competitie domineren. Met één groot verschil. En dat zit hem, ook midden in een titelviering, nog steeds dwars. “Wij zijn de enigen die onze punten gehalveerd zien. Het is niet normaal dat we zestien punten voor staan en toch nog moeten wachten tot de voorlaatste speeldag om kampioen te spelen. Mijn sporthart bloedt als ik daarover nadenk. Je krijgt dit ook niet uitgelegd in het buitenland. Het is niet fair en correct. Een kampioenschap gaat over een volledig seizoen, niet met een nacompetitie zoals het EK voetbal.”

De coronacrisis hakte er ook bij Club Brugge in. “We komen terug uit een moeilijke periode”, gaf de voorzitter toe. “We waren op korte tijd twee competities kwijt. We hebben tevens de impact van het coronavirus gezien bij verschillende spelers. Ook sportmensen worden dus aangetast door dat virus. Het duurde tot nu voor sommigen weer topfit geraakten.”

Verhaeghe denkt niet alleen aan de afgelopen jaren, maar ook aan de toekomst. “We schrijven geschiedenis. Het is leuk om fan te zijn van ons momenteel. Sinds ik er ben, zitten we aan vier titels, eindigden we nooit uit de top twee en spelen we voor het vijfde jaar op rij de Champions League. Het is een leuke uitdaging om er ook volgend jaar weer te staan, en liefst sterker. Die titels flatteren, maar je moet elke dag hard werken om hier te staan.”