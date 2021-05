Afro-Amerikaanse zakenman eist 10 miljard dollar van McDonald’s wegens discriminatie

Twee ondernemingen van een Afro-Amerikaanse zakenman zijn in de VS naar het gerecht gestapt tegen McDonald’s. Ze beschuldigen de fastfoodketen van discriminatie tegenover Afro-Amerikaanse bedrijven met zijn publiciteitsuitgaven, en eisen een schadevergoeding van 10 miljard dollar.

De klacht werd ingediend voor een rechtbank in Californië door Entertainment Studios Networks en Weather Group, bedrijven van zakenman Byron Allen, die ervoor ijvert dat grote bedrijven meer publiciteit zouden kopen in Afro-Amerikaanse media. De groep Allen Media/Entertainment Studios produceert films en bezit een tiental televisiekanalen in de Verenigde Staten.

Foto: AFP

Volgens klager heeft McDonald’s in 2019 ongeveer 1,6 miljard dollar uitgegeven aan televisiereclame, maar ging slechts 0,31 procent van die som naar media gecontroleerd door Afro-Amerikanen.

“McDonald’s verdient miljarden dankzij Afro-Amerikaanse consumenten en geeft hen nagenoeg niets in ruil. Het grootste handelstekort van Amerika, dat is het handelstekort tussen het Amerika van de blanke bedrijven en zwart Amerika. McDonald’s is schuldig aan het bestendigen van deze ongelijkheid”, aldus Allen.

Een woordvoerder van McDonald’s liet aan de Wall Street Journal weten dat de fastfoodketen de klacht zal bestuderen.