Prins Harry onthult zware mentale problemen: “De pijn van haar verlies verdoofde ik met drank en drugs”

De Britse prins Harry heeft opnieuw een interview gegeven bij Oprah Winfrey. Het interview kadert in een reeks over mentale gezondheid, The Me You Can’t See. Daarin praat hij openlijk over zijn eigen mentale gezondheid.

Prins Harry geeft toe dat hij een serieus drankprobleem ontwikkelde, door de dood van zijn moeder Diana en de impact daarvan op hem. “Ik kon op een vrijdag of zaterdagavond evenveel drinken als anderen op een week. Niet omdat ik het leuk vond maar omdat ik iets probeerde te maskeren”, zegt hij.

William was amper 12 jaar toen zijn moeder overleed in een auto-ongeluk. “Wat ik me vooral herinner van de begrafenis, zijn de hoeven van de paarden op het asfalt. Het leek of ik er niet echt aanwezig was maar eerder naast mezelf liep. Ik deed wat er van mij verwacht werd. Ik toonde minder emotie dan al het publiek rond ons. En ik dacht nog: dit was mijn moeder, jullie hebben haar zelfs nooit ontmoet.”

Harry beschrijft de periode tussen zijn 28 en 32 jaar als een echte nachtmerrie. “Enkel nog doen wat van me verwacht werd. Me in een keurslijf hijsen, een kostuum aantrekken, een das omslaan, ik kreeg er paniekaanvallen van. Nog voor ik het huis uit was, stond ik in het zweet. Ik begon te drinken, drugs te nemen, begon ermee te experimenteren; alles om mijn gevoelens te maskeren. Zo kon ik mijn gevoelens ook even vergeten. Iedereen vertelde me dat het gemakkelijker zou gaan met tijd als ik het toneel maar gewoon meespeelde. Maar ik heb heel veel van mijn moeder in me. Ik moest losbreken uit het systeem.”

Enkel in het leger voelde Harry zich echt thuis, een plek waar niemand hem behandelde als prins. “Er is geen speciale behandeling voor royalty. Ik was er oprecht gelukkig.”

In therapie

En ook dankzij Meghan Markle gaat het beter met hem, zegt hij. Al vreesde hij dat de geschiedenis zich zou herhalen, want net zoals Diana werd ook Meghan opgejaagd door de paparazzi. “De klikkende geluiden van de camera maakten mij razend. Ik voelde mij ook compleet hulpeloos”, zegt hij.

Het is ook Meghan die Harry heeft aangeraden in therapie te gaan. In het interview bij Oprah onthult Harry dat nu ook: dat hij al vier jaar therapie volgt. “Om wonden uit het verleden te genezen”. Ook in het verleden had Harry al gesprekken met therapeuten, maar pas nadat hij Meghan leerde kennen, kwam er bij hem ook een klik. “Ik was er zeker van dat ik haar zou verliezen als ik geen therapie ging volgen.”

De serie over mentale gezondheid, The Me You Can’t See (‘De ik die je niet kan zien’) zal ook andere bekende mensen over de vloer krijgen. Onder andere Lady Gaga, die er vertelt over een ‘mental breakdown’ nadat ze door een producer verkracht werd, en Glenn Close werden al aangekondigd.

