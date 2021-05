Nederlandse bouwsector waarschuwt: “We willen toch geen gaten in de weg, zoals in België?”

De Nederlandse bouwsector luidt de noodklok nu er geen nieuwe opdrachten voor beheer en onderhoud van de wegen meer worden uitgeschreven. Er staan 17.000 jobs op de tocht, zo zegt voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland aan de Nederlands krant De Telegraaf. “We willen toch geen gaten in de weg, zoals in België?”

“Woensdag werden wij overvallen met het nieuws dat het geld op is voor de weg- en waterbouw. Veel onderhoud is naar voren gehaald om de werkgelegenheid niet te laten verdwijnen. De pot is nu leeg, terwijl er andere potjes voor wegenbouw liggen te verstoffen”, zegt Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland.

Door de stikstofcrisis liggen negen voorgenomen wegenprojecten stil, goed voor 1,4 miljard euro. Gemeenten bezuinigen voorts stevig op infrastructuur. In totaal loopt dit nu al op tot een bedrag van €2,85 miljard aan misgelopen werk in de infrasector.

“Ze doen nu hetzelfde als de gemeente Amsterdam. Onderhoud uitstellen om tijd te winnen. Maar we willen toch geen gaten in de weg, zoals in België? Uitstel leidt alleen maar tot hogere kosten. Dat leidt bovendien onherroepelijk tot het verlies van duizenden banen, die we later weer keihard nodig hebben.”

Al jaren pleiten kennisinstituten als TNO en Berenschot voor meer investeringen in infrastructuur als wegen, bruggen en viaducten. Er is veel achterstallig onderhoud. Donderdag werd bijvoorbeeld bekend dat de Haringvlietbrug om die reden voorlopig niet meer open gaat.