Zoektocht in ons land naar gewelddadige overvallers: “Dit zijn zeer zware criminelen”

De mannen die woensdagmiddag de gewelddadige overval pleegden op een waardetransport in Amsterdam zijn zeer zware, bekende criminelen. Ze zijn waarschijnlijk van Belgische en Franse afkomst. In beide landen wordt er nu jacht gemaakt op de voortvluchtige criminelen.

De overval op een waardetransport in Amsterdam woensdag mondde uiteindelijk uit in een schietpartij tussen de bende en de politie. Eén overvaller kwam daarbij om het leven, twee andere belandden in het ziekenhuis. De politie kon een vijftal mannen arresteren maar is nog op zoek naar twee voortvluchtigen. Die blijken nu van Belgische en Franse afkomst te zijn.

Dat heeft politiechef Frank Paauw donderdagavond bevestigd in Nieuwsuur. “Het zijn criminelen uit de bovenkant van het criminele circuit”, klinkt het. “Het doet denken aan de zware overvallen uit 2011 door de Scarface-bende, waar ook veel geweld bij kwam kijken. Dat zien we vaker bij groepen met een Franse of Belgische achtergrond. We zoeken nu ook in de richting van Wallonië.” De Amsterdamse politie bevestigt dat er in de twee landen gezocht wordt naar het duo dat op de vlucht is geslagen na de spectaculaire overval en dat er intensief contact is met de opsporingsdiensten in België en Frankrijk. Over de zware criminele achtergrond van het merendeel van de overvallers wil de politie uit onderzoeksbelang niets zeggen.

De opsporingsdiensten houden er ernstig rekening mee dat de twee zwaarbewapend zijn en er niet voor terugdeinzen zwaar geweld te gebruiken tegen de politie.

Het is nog steeds onduidelijk of er toch nog iets van de buit zoek is. De politie Amsterdam zegt dat uitgezocht moet worden op basis van inventarislijsten wat er eventueel mist. De overvallers hebben in ieder geval tassen vol spullen meegenomen. Een deel van de buit is teruggevonden. De beoogde buit, dus de waarde van het transport, zou tientallen miljoenen euro’s bedragen. Er wordt een bedrag van rond de vijftig miljoen genoemd.

Dit soort zware overvallen zoals woensdag in Amsterdam waarbij zoveel mensen betrokken zijn, zwaar geweld wordt gebruikt en zeer waarschijnlijk voorkennis is over de waarde van het transport, worden doorgaans door uiterst professionele beroepscriminelen gepleegd. Ze vergen maandenlange voorbereidingen en forse investeringen.

