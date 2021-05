Haven van Antwerpen lanceert nieuwe veiligheidscampagne: ‘Stekt dieje gsm na is weg!’

Met de titel ‘Zwanst na nie’ heeft de haven van Antwerpen er een nieuwe veiligheidscampagne bij. Havenarbeiders krijgen vanaf nu een reeks korte filmpjes te zien over de gevaren op de kaaien. Acteurs Peter Van den Begin en Stefaan Degand spelen de hoofdrol in de filmpjes. Om de campagne een leuke twist te geven, is er humor aan toegevoegd en Algemeen Antwaarps.