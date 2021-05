Danira Boukhriss maakt punten van ons land bekend in finale Songfestival, en ze licht meteen tipje van de sluier op over haar outfit

Danira Boukhriss Terkessidis kondigde vrijdagochtend op MNM aan dat zij de punten van de Belgische vakjury zal uitdelen zaterdagavond.

De presentatrice vertelt dat ze niet zo heel veel tijd heeft, maar dat ze dankzij een preview zich kan voorbereiden. “Hoe ga ik het aanpakken? Ik ga vanavond al meekijken naar de show voor de vakjury. Ik mag niet zoveel zeggen morgen, het is een strakke timing. Dus ik moet even zien dat ik de leukste introductie ooit kan verzinnen voor 10 seconden.”

Nog op MNM lichtte ze intussen een tipje van de sluier op over haar outfit: ze zal iets dragen van het nieuwe Belgische label ‘Suits her well’, gespecialiseerd in maatpakken voor vrouwen

Het is niet de eerste keer dat Terkessidis de punten mag uitdelen op Eurosong, dat deed ze ook al eens in 2018.

Zaterdagavond moet Hooverphonic voor ons land aan de bak, ze komen als vierde aan de beurt.

