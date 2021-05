Tijd dat het seizoen erop zit voor Antwerp, want na de afstraffing in Genk zit de mot er helemaal in. Derde worden zondag, kan nog, maar dan zullen trainer en spelers hun twisten opzij moeten zetten. Anders wordt het Conference League en een trieste exit van Vercauteren.

Mocht u het vergeten zijn: Antwerp eindigde in de reguliere competitie (knap) tweede. Het telde toen vier punten voorsprong op Racing Genk. How the tables have turned. Vijf duels in de Champions’ Play ...