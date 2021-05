Tussen grote bedrijven, baanwinkels en aan drukke steenweg staat al 35 jaar eenzaam huisje van Patrick (64): “Van stilte word ik zot”

Gent / Sint-Martens-Latem / De Pinte / Deinze -

Langs alle kanten overschaduwd door imposante bedrijfsgebouwen en grote baanwinkels aan de drukke Kortrijksesteenweg vormt een in het felgeel geverfd oud landhuisje een kleurrijk vlekje tegen een achtergrond van grijs. Maar de 64-jarige vrijgezel die er al meer dan de helft van zijn leven woont, voelt zich in zijn nopjes: “Steek me een dag in de stilte van de boerenbuiten en ik word zot!”