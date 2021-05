Tragische vergissing: man verliest verkeerde been bij amputatie

Een Oostenrijks ziekenhuis heeft wel een heel zware fout begaan. Bij de geplande amputatie van het been van een 82-jarige man, nam de chirurg per ongeluk het verkeerde been weg.

De 82-jarige man kwam het ziekenhuis binnen met verschillende aandoeningen. Die waren zodanig uitgezaaid dat een team van dokters besloten om zijn linkerbeen te amputeren. Maar de chirurg die de operatie uiteindelijk uitvoerde, nam per ongeluk het rechterbeen weg. De fout werd pas ontdekt bij het verwisselen van de windels de dag nadien.

De directeur van het ziekenhuis maakte het nieuws zelf bekend op een persconferentie. “We moeten uitzoeken hoe dit is kunnen gebeuren. Maar ik wil mij hier publiekelijk verontschuldigen”, zei directeur Norbert Fritsch.

De 82-jarige man was zich niet bewust van de fout tot hij erop gewezen werd. Er werd ook gezegd dat voor de operatie de man moest bevestigen om welk been het ging. Maar de oudere man zijn articulatie was beperkt, mogelijk is daar de communicatiefout ontstaan en werd het verkeerde been aangeduid als ‘te amputeren’.

De patiënt krijgt psychologische ondersteuning en zal de komende dagen opnieuw onder het mes moeten om het resterende been alsnog te verwijderen.