Aanklager haalt zwaar uit op proces Sofie Muylle: “Hij was de regisseur van Sofie haar dood en hij kickte erop”

Knokke-Heist / Brugge -

“Kijk, zie je nu wat voor gruwel je hebt aangericht? Ook de broer van Sofie dreigt onderuit te gaan. Allemaal door ú!” Op het assisenproces rond Sofie Muylle heeft aanklager Céline D’havé keihard uitgehaald naar Alexandru Caliniuc. Het werd zo emotioneel dat Stan, haar broer, even de zaal moest verlaten. “Alexandru genoot van de doodsstrijd en de macht die hij had over Sofie. Hij vond het geweldig. Alleen een onmens is tot zoiets in staat.”