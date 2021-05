Seizoen van Lionel Messi zit er vroegtijdig op: sluit de Argentijnse superster zijn Barcelona-carrière af met een pijnlijke nederlaag?

De kans is bestaande dat Lionel Messi zijn carrière bij FC Barcelona heeft afgesloten met een pijnlijke thuisnederlaag. De Argentijn past namelijk voor de laatste wedstrijd van het seizoen.

Geen Messi in Eibar komende zaterdag, wanneer Barcelona de competitie en het seizoen afsluit tegen de ploeg die al zeker is van de degradatie. Ook Barça heeft niets meer te winnen of te verliezen aangezien de titel naar Atlético of Real Madrid gaat. Sevilla kan bij winst tegen Alaves en een Catalaanse nederlaag nog wel naar de derde plaats springen, maar ook de nummer vier pakt een ticket voor de Champions League.

En dus neemt Messi nu al zijn welverdiende rust na een seizoen met slechts één prijs, de Spaanse beker. In de Champions League was de 1/8ste finale het eindstation. Zijn laatste wedstrijd dit seizoen was dus een 1-2-nederlaag tegen Celta de Vigo, waardoor Barcelona definitief werd uitgeschakeld in de titelstrijd. Messi sluit zijn campagne af met 38 doelpunten en 14 assists in 47 optredens in alle competities, waarvan 30 goals in La Liga. Daarmee is hij met ruime voorsprong topschutter, al voor de achtste keer in zijn carrière.

LATEST NEWS | Leo #Messi is not training today with the coach's permission and will not play against Eibar pic.twitter.com/ak3F5W527x — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 21, 2021

De grote vraag nu is: heeft Messi zijn laatste match voor Barcelona gespeeld? De Argentijn stond vorige zomer op vertrekken, maar besloot dan toch zijn laatste contractjaar uit te doen na een kritisch interview. Intussen heeft de zesvoudige winnaar van de Gouden Bal nog steeds geen duidelijkheid gegeven over zijn toekomstplannen. Vooral Manchester City en PSG worden gelinkt aan Messi.

Maar eerste taak na zijn vakantie: spelen met de nationale ploeg. Argentinië speelt begin juni twee WK-kwalificatiewedstrijden, tegen Chili en Colombia. Daarna start de Copa America.