MR-voorzitter Bouchez is ziedend na anti-Anderlechtlied van Noa Lang, Club Brugge: “Hij wilde niemand kwetsen”

Georges-Louis Bouchez is boos, heel boos. De voorzitter van MR hoorde Noa Lang tijdens het titelfeest van Club Brugge luidkeels een anti-Anderlechtlied meezingen, wat volgens hem niet door de beugel kan.

“Liever dood dan Sporting Jood”, dat zongen de vierende supporters van blauw-zwart nadat Club de 17de titel pakte na een 3-3-gelijkspel tegen Anderlecht. Noa Lang, de maker van het derde Brugse doelpunt, zong luidkeels mee. Tot ongenoegen van Bouchez. De Waalse politicus, sterke man van amateurclub Francs Borains, verwacht een reactie van Club Brugge en de KBVB.

“De ‘aartsvijand’ associeren met Joden. In dronken toestand of niet. Dit zou ik als voorzitter van mijn voetbalclub nooit accepteren. Ik verwacht uitleg en excuses van Noa Lang en een sanctie van Club Brugge en de Belgische voetbalbond”, aldus de MR-voorzitter op Twitter.

Afwachten of de Nederlandse aanvaller een straf te wachten staat voor zijn actie. Zelf leek Lang zich er vrijdag niet al teveel van aan te trekken. Supporters van Anderlecht worden door hun Brugse rivalen spottend wel eens “Joden” genoemd. Overigens geldt hetzelfde voor de fans van Ajax, nota bene de ex-ploeg van Lang.

“Geuzennamen”

Bij Club lijken ze alvast niet van plan om iets te ondernemen.

“Boeren voor supporters van Club Brugge, kakkers voor supporters van KV Mechelen, Smurfen voor supporters van Genk, Joden voor supporters van Anderlecht, het zijn allemaal geuzennamen die vaak ook door supporters van de ploeg zelf aangenomen worden”, klinkt het.

“Noa Lang was jarenlang speler bij Ajax en gaf al verschillende malen aan ook supporter te zijn van die ploeg. Ajax Amsterdam draagt de geuzennaam joden met trots. Als Noa Lang gisterenavond na het behalen van de landstitel mee zong met onze supporters dan is daar geen enkele antisemitische ondertoon aan gekoppeld. Noa wou op geen enkele manier iemand kwetsen of beledigen en het spijt ons als dit wel gebeurd is. Club draagt inclusiviteit en diversiteit hoog in het vaandel. De hele Club-familie hoopt op een positieve manier de titelviering te kunnen verderzetten.”