Brugse korpschef razend na titelviering Club Brugge: “Alle spelers op die beelden én Clement mogen een pv verwachten”

Brugge - De titelviering van Club Brugge krijgt nog een staartje. De korpschef van de Brugse politie is furieus. “Alle spelers die op beeld de coronamaatregelen schonden, mogen zich aan een proces-verbaal verwachten. Ook de trainer, ja.”

De Brugse korpschef heeft al heel wat jaren ervaring op de teller. Dirk Van Nuffel laat zich dan ook niet snel meer opjutten. Maar een dag na de titel van Club Brugge is hij furieus. Kwader dan we hem ooit aan de lijn kregen. “Ik durf mezelf rustig en minzaam te noemen. Maar nu ben ik echt heel erg kwaad. Het vertrouwen is geschonden.”

Op handen gedragen

De reden: Club Brugge hield zich donderdagavond en -nacht niet aan de afspraken die met de politie gemaakt werden. Volgens de korpschef was het namelijk niet de bedoeling dat de spelersbus na de wedstrijd nog in Brugge zou passeren. “Maar omdat enkele supporters ermee dreigden de snelweg te barricaderen reed de bus eerst af aan de snelwegparking in Drongen. Daar was contact tussen de spelers en supporters”, zegt Van Nuffel. “Daarna gebeurde hetzelfde in Brugge en dan nog eens aan hun basecamp in Westkapelle.”

Op de beelden is te zien hoe de spelers en supporters daarbij de coronamaatregelen flagrant aan hun laars lappen. Meer nog: ze begaven zich tussen de supporters. Trainer Philippe Clement liet zich zelfs letterlijk op handen dragen door de menigte. Een doorn in het oog van de Brugse korpschef. “Ik begrijp de euforie na een titel. Echt waar”, zegt hij. “Maar dit kan absoluut niet. Ik dacht trouwens dat die spelers net tegen het virus beschermd moesten worden. En al zeker omdat sommigen binnenkort bij onze Rode Duivels aansluiten.”

De politie is dan ook bezig met het opstellen van processen-verbaal. En ook heel wat spelers en trainers mogen er eentje in de bus verwachten. “Iedereen van wie op beeld te zien is dat ze zich niet aan de maatregelen hielden. Ook zij die door onze mensen ter plaatse gezien werden. We zullen maximaal verbaliseren. Want dit kan niet door de beugel. Het is een belediging voor iedereen die zijn of haar communie- of verjaardagsfeest in het water zag vallen. En dan zwijg ik nog van mensen die in heel beperkte kring afscheid moesten nemen van hun dierbaren.”