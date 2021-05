Hein Vanhaezebrouck rekent op paraatheid van Gent-spelers voor cruciaal duel: “Laatste kans om seizoen positief te eindigen!”

Gent - “Als je je morgen geen pijn kunt doen en niet helemaal tot het einde kunt gaan, dan stel ik me daar vragen bij”, kijkt Hein Vanhaezebrouck vooruit naar de allesbeslissende wedstrijd op bezoek bij KV Mechelen. “Als je niet klaar bent om - zeker in zo’n ultieme match – er vol voor te gaan, dan heb je een probleem. Bezoek van de voorzitter is altijd een extra stimulans maar ik denk niet dat hij nog langskomt. Onze opdracht is duidelijk. Maar het kan hoor, ik bepaal zijn agenda niet (lacht).”

Winnen. Dat is zaterdagavond de duidelijke maar tegelijk ook bijzonder pittige opdracht voor de Buffalo’s. HVH beseft dat zijn team voluit zal moeten gaan om het Europees ticket te bemachtigen. Anderzijds hoopt hij dat de ervaring en mentale rust binnen zijn spelersgroep een doorslaggevende factor kan betekenen: “Zolang je maar niet te rustig bent, is het goed. Rust roest, zegt men hé. Daar moeten we voor opletten.”

“Ik denk trouwens niet dat er bij Mechelen veel problemen zullen zijn op het mentale vlak. Ze hebben ook voldoende ervaren spelers die in hun loopbaan al zowel goede als slechte momenten hebben meegemaakt. Met Kaya en De Camargo zitten er zelfs twee heel ervaren jongens op de bank. Maar ook Schoofs en Vanlerberghe hebben al eens de positieve en negatieve zijde van de medaille leren kennen.”

Toch hoopt HVH dat zijn ervaren pionnen het verschil kunnen maken: “Wij hebben spelers die ervaring hebben met key games maar of dat negatief of positief is, laat ik aan jullie over. We hebben dit seizoen al goed gepresteerd onder druk maar we hebben ook al niet gepresteerd. Nu is het de laatste match en toch zal niet bepalen of je seizoen geslaagd is of niet. Het zou te zot zijn om het zo te beoordelen, dat is te simpel.”

Foto: BELGA

Resultaat bepaalt eindbeoordeling seizoen niet

“Maar het is wel de laatste kans om dit seizoen op een positieve noot te eindigen! Club Brugge heeft moeilijke play-offs gespeeld maar binnen een half jaar zal daar geen haan meer naar kraaien. Mijn beoordeling zal uiteindelijk dezelfde zijn, winst in Mechelen of niet. We hebben veel stappen gezet, zeker ook defensief. We slikten in de Europe play-offs het minste tegendoelpunten, hoewel we ons niet ingraven. Onze organisatie staat er gewoon en de afspraken worden goed nagekomen.”

En ook offensief ziet Vanhaezebrouck duidelijk progressie bij zijn team: “Maar bepaalde zaken kan je wel niet direct veranderen, je hebt een aantal beperkingen waar je moet mee leven. Die probeer je weg te werken maar dat lukt niet altijd in één jaar. Fysiek hebben we bijvoorbeeld wel al duidelijk stappen gezet. Daardoor voel ik me nu ook iets meer comfortabel dan een maand of twee geleden.”

“Ook door nieuwe jongens die er gekomen zijn die dat toevoegen”, merkt HVH fijntjes op. “Kums, Malede en Samoise zijn niet toevallig drie jongens die fysiek iets toevoegen. Bij Vadis moet je dan weer het fysieke aspect en zijn blessurgevoeligheid in de gaten houden. Om de drie dagen een match spelen, is voor hem niet evident. Je moet dan ook zorgen dat je hem niet verliest. En we hebben nu ook de mogelijkheid om vijf wissels door te voeren. Je kunt dus sneller en meer vervangen, dat verandert ook je wisselpatroon.”

Foto: BELGA

“Staan op één match van de vijfde plaats”

Toch blijft Vanhaezebrouck niet blind voor enkele elementen in zijn groep die op fysiek vlak minder sterk scoren: “Natuurlijk zijn er nog altijd jongens die zich moeten forceren om dat op te brengen. Als je tegen iemand staat die veel loopmeters maakt, dan moet je je tenen uitkuisen. En dan moet je mee die strijd aangaan.”

Ondertussen lijkt de Gentse ziekenboeg ook opnieuw wat minder druk te worden: “Nurio zou misschien wel bij de selectie kunnen komen. Hij had vorige week nog achterstand door die covid”, gaf de Gentse coach nog mee. Eerder hielden de Buffalo’s het bij een spierblessure maar de Angolese linkerflankspeler bleek dus ook getroffen door het coronavirus. En dat speelde hem duidelijk parten: “Maar die achterstand is veel verbeterd. Maar het is nog afwachten of hij op de bank zal zitten. Dorsch zullen we ook recupereren nadat hij eerder deze week zijn vaccinatie kreeg en toch wat reactie vertoonde. Het is wel nog onduidelijk of Owusu fit raakt, hij trainde nog niet.”

“Ach, men houdt uiteindelijk vooral rekening met het resultaat en dit is nu de kans voor ons en Mechelen. Bij hen ziet men deze play-offs als een positief gegeven. Terwijl ze eerder dit seizoen heel laag stonden, is men nu heel positief over de remonte en het goede voetbal dat ze brengen. Zij hielden terecht vast aan hun coach die het prima heeft omgekeerd”, werpt HVH zijn collega Wouter Vrancken lof toe. “Hier is wel veel meer gebeurd. Wij zaten even diep maar dit is een G5-club en die wordt kritischer bekeken. De teneur over Gent bleef toch van ‘met horten en stoten’ en ‘de momenten niet gepakt’. Maar nu staan we op één match van de vijfde plaats.”