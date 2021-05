Zo kijkt de internationale media naar Jürgen Conings: Marc Van Ranst plots wereldberoemd

Al dagen is het hele land in de ban van ex-militair Jürgen Conings, die zich – allicht – verschanst in het Nationaal Park Hoge Kempen. Maar ook in het buitenland blijft het nieuws over de gevluchte militair niet onopgemerkt.

Vanzelfsprekend is Conings bij onze noorderburen een gespreksonderwerp. De militair houdt zich immers schuil op slechts een tiental kilometer van de Nederlandse grens. De Telegraaf heeft het over een “bloedstollende klopjacht op Belgische scherpschutter”. Ook Marc Van Ranst, een mogelijk doelwit van Conings, wordt uitgebreid belicht.

De Telegraaf

Het Duitse Bild kopt sensationeel: “Viroloog bedreigd! Belgische soldaat op de vlucht. Probeert hij naar Duitsland te vluchten?” Daarboven valt in drukletters te lezen: “Gewapend met raketwerper en machinegeweer.” De krant benadrukt dat België grenst aan de provincies Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts.

RTL heeft het dan weer meer bescheiden over de “scherpschutter die zich in het bos verschanst”.

Bild

De Britse Daily Mail bericht veeleer sensationeel over de “anti-lockdown Rambo, een uiterst getrainde sluipschutter die in het bos verdween met een raketwerper en zwoer te vechten tot de dood”.

Bij het Franse Le Soir is men eerder kritisch over de aanleiding van het voorval: “een ontsnapping die vraagtekens zet bij het toezicht op radicalen in het leger”.

Daily Mail

De wereldberoemde viroloog

In de Italiaanse krant La Repubblica spreekt men over een klopjacht op een extremistische soldaat. Opvallend is het dat men in Duitse en Italiaanse media de nadruk legt op de bedreiging aan het adres van virologen. Van Ranst wordt benoemd als de belangrijkste adviseur van de regering. Hij zou ook een leidend figuur in de pandemie en al langer een doelwit van anti-vaxxers zijn. De viroloog uit Bornem wordt zo, tegen wil en dank, wereldberoemd.

la Repubblica

De vlucht van Conings weet ook buiten Europa de media te bereiken. In de Russische en Servische media lijkt het een belangrijk element dat Conings “niet blij is” met de maatregelen en virologen bedreigt. In Kazachstan, Japan, Nieuw-Zeeland en Indonesië haalde Conings eveneens de krant. Zelfs het Amerikaanse CNN bericht uitgebreid over zowel Conings als Van Ranst.

bekijk ook

Dit onthouden we van dag 3 van de zoektocht naar Jürgen Conings

Indrukwekkende colonne met speciale eenheden uit Benelux en Duitsland op pad

Vriend van Jürgen Conings doet oproep tot overgave