Vincent Kompany over finale tegen Antwerp, zijn leven als coach én Jeanke: “Ik let nog op mijn voeding, maar ik wil meer sporten”

Anderlecht heeft aan één punt op Antwerp genoeg om de derde plaats te pakken. Kan geen probleem zijn, want RSCA speelde al 17 keer gelijk. Op zijn laatste persconferentie ging Vincent Kompany in op verschillende thema’s. Ook over zijn eigen leven als coach en over zijn oude afgevaardigde van bij de U6.

1. Derde of vierde?

Als Anderlecht derde eindigt speelt het volgend seizoen zeker Europees tot Nieuwjaar. Hetzij in de Europa league. Hetzij in de Conference League. De vierde plaats is minder sexy. Dan kun je in augustus al definitief sneuvelen in de voorrondes. “Vanuit een coaching perspectief zal dat geen verschil maken in mijn beoordeling van het seizoen”, aldus Kompany. “Je analyseert de spelers niet op één match, maar op 40 matchen. Vanuit een club-perspectief is er wel een groot verschil. Los van wat de fans en spelers willen: er hangen financiële belangen aan vast. We moeten zorgen dat we klaar zijn voor de match op Antwerp. We spreken maximaal onze fysieke bronnen aan, maar dat geldt ook voor Antwerp. Drie dagen om iedereen optimaal fit te krijgen.”

2. 17 gelijkespelen

Anderlecht is de koning van de gelijkespelen. Zit zitten dit seizoen aan 17 draws. Weinig teams in Europa doen beter. Ironisch genoeg volstaat een gelijkspel op de Bosuil om derde te worden. “Je moet die gelijkespelen dieper analyseren. Wanneer verdienden we bij die draws om te winnen, wanneer om te verliezen en wanneer was het gerechtvaardigd. Dan is de conclusie dat we ons toch een twaalftal keer afvroegen: hoe komt het dat we hier geen drie punten pakken? Ik heb het liever zo dan omgekeerd. We zijn in elke wedstrijd competitief. Wat als Anderlecht nog die stap zet om beslissender te worden? Want dat is ons probleem. We brengen de bal heel vaak van bij onze keeper tot aan de box van de tegenstander. Vrij gemakkelijk zelfs, maar dan loopt het vaak fout. Niets voor niets is doelpunten maken het moeilijkste aspect van voetbal. In de box zijn we net niet scherp genoeg, missen we de laatste passes, zijn we niet agressief genoeg op de tweede bal. Het potentieel is er en jongens als El Hadj, Nmecha, Verschaeren zetten die stappen, maar we moeten sneller leren schakelen. Ik hoop dat ze de ervaring uit Play-off 1 meenemen naar begin volgend seizoen, want in deze play-offs speelt elke tegenstander op zijn sterkst.”

Foto: BELGA

3. Lukas Nmecha

De man die het verst staat is Lukas Nmecha. Hij zit aan 18 doelpunten. Blijft de spits van Man City ook volgend seizoen. “We verbeteren elkaar”, gaf Kompany nog mee. “Lukas is hier aangekomen als jonge spits van een prestigieuze academie. Kijk jullie artikels maar na van de eerste twee maanden: jullie beschouwden Lukas ook niet als de referentiespits voor Anderlecht. Maar nu staat hij er toch. Hij is op elk vlak beter geworden en heeft ons ook beter gemaakt. Hij is hier zijn territorium aan het creëren. Het is logisch dat hij dat eerst doet in België en met de tijd gaat hij hier een echte referentie worden wiens naam ook zal weerklinken in het buitenland. Voor zijn carrière zit hij hier in de goeie omgeving, ja. Of dat betekent dat hij blijft? Ik beheer natuurlijk de portefeuille niet. We moeten er ook nog niet over spreken nu Lukas zondag voor de belangrijkste match in zijn carrière staat.”

4. Over zijn eigen leven

Vincent Kompany heeft er bijna zijn eerste seizoen als hoofdcoach opzitten. Hij stopte in augustus van de ene dag op de andere. Betekent dit dat Vince The Prince nu niet meer aan sport doet of niet meer op zijn voeding let. Vroeger was dat een verslaving, toch? “Goh, drie vierde van de tijd let ik nog wel op wat ik eet. Maar die overige 25 % ben ik minder aandachtig daarvoor. Ik sport zelf niet genoeg. Volgend jaar wil ik dat toch weer meer opdrijven. Gelukkig heeft Anderlecht een jonge technische staf die elkaar uitdaagt in competitieve spelletjes. Toch ben ik tevreden met mijn keuze en hoe de overgang is verlopen. Ik heb nooit het zwarte gat gevoeld die andere sporters wel meemaken, nooit die mentale tik gekregen. Dat komt natuurlijk omdat ik nu bezig ben als coach: dag en nacht ben ik met sport bezig en ik heb geen nood aan iets anders. Ik ben gelukkig met deze job en of het nu perfect loopt of niet: het was de juiste keuze.”

Foto: BELGA

5. Over zijn délégue bij de U6

De RSCA-coach wilde nog iets kwijt over Jeanke De Bock. Dat is de materiaalman die na 36 dienst bij Anderlecht op pensioen gaat op het einde van het seizoen. Hij doorliep alle rangen bij paars-wit en is een cultfiguur. “Er is bij Anderlecht veel veranderd de afgelopen vijf seizoenen, maar er lopen hier nog mensen rond die ik ken van toen ik zes jaar oud was. Jeanke De Bock is zo iemand. Hij was mijn délégue, mijn afgevaardigde bij de U6 van Anderlecht. Hij hielp me nog uit mijn modderige voetbalkleren toen mijn handen bevroren waren. Ondanks de elitestatus van Anderlecht heeft het voetbal zo’n vrijwilligers nodig. Nu was Jeanke nog materiaalman van de eerste ploeg. Als coach heb ik voor elke wedstrijd 15 minuten nodig waarin ik wat afstand neem van de spelers. Dan zat ik vaak met Jeanke in het materiaalhok waar foto’s hangen van alle grote ploegen van Anderlecht. Dan vertelde hij me verhalen uit de jaren 70 en 80. Of over grote namen als Paul Van Himst of Philippe Albert en vele andere. Dat kon ik dan doorgeven aan mijn groep. Ook voor die overlevering zijn mensen als Jeanke De Bock belangrijk.”

6. Over volgend seizoen

Jeanke De Bock zal er niet meer bijzijn, maar Kompany wil volgend seizoen meestrijden voor de prijzen. “Alex Ferguson zei ooit: Titels worden niet gewonnen in grote matchen. Titels worden gewonnen in kleinere matchen”, besluit Kompany. “Wij stonden er dikwijls tegen de topploegen dit jaar, maar gaven het weg op andere momenten. Als groep moeten we meer resultaten leren halen in wedstrijden waarin wij als favoriet het veld op komen.”