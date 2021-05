Leicester-Belgen wuiven drie spelers na jarenlang trouwe dienst uit

Wes Morgan hangt na de afsluitende competitiewedstrijd tegen Tottenham van zondag zijn voetbalschoenen aan de haak. Dat nieuws communiceerde Leicester vrijdag op de clubwebsite.

De inmiddels 37-jarige Morgan streek in 2011 neer bij Leicester en groeide uit tot een echt clubicoon. De Jamaicaan kwam in totaal maar liefst 324 keer in actie voor The Foxes en leidde de club als kapitein naar de verrassende landstitel vijf seizoenen geleden, zonder één speelminuut te missen.

“Wes is één van de meest trouwe spelers die ons ooit gediend heeft. Hij loodste het team naar zijn meest succesvolle periode ooit en hielp ons om de standaarden te zetten die de club gebracht heeft waar ze nu is”, aldus Aiyawatt Srivaddhanaprabha, eigenaar van Leicester.

Leicester bevestigde vrijdag ook het vertrek van de Oostenrijkse verdediger Christian Fuchs en de Engelse middenvelder Matty James. Zij speelden respectievelijk zes en negen jaar voor de club.